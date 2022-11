Większy port, nowe miejsca dla jachtów i plaża. Gmina Sztutowo planuje rozwój wokół przekopu mierzei

Rozwój wokół przekopu Mierzei Wiślanej. Rozmowa z wójtem gminy Sztutowo - Robertem Zielińskim

Czy gmina Sztutowo ma możliwość zdyskontować sukces przekopu Mierzei Wiślanej? Kanał żeglugowy, przyjeżdżają regularnie oglądać setki turystów. Tymczasem nie ma wokół żadnej infrastruktury turystycznej – miejsc noclegowych, gastronomii, toalet…

Pamiętam, że przedstawiciele gminy Sztutowo, w tym poprzedni wójtowie, zawsze dużo mówili o potencjale, o korzyściach, jakie niesie ze sobą budowa kanału przez mierzeję dla naszego samorządu. A jednak przez wiele lat nic w tej sprawie zrobili. Kiedy zaczęła się budowa przekopu, a tak się złożyło, że zostałem w tym samym czasie wybrany wójtem, to samorząd miał plany zagospodarowania przestrzennego, dokumenty planistyczne sprzed dwóch dekad. Zupełnie nie przystawały do nowych okoliczności. I owszem, chcielibyśmy wykorzystać potencjał, który niesie za sobą ta inwestycja, czyli możliwość rozwoju turystycznego, w szczególności żeglarskiego czy noclegowego, ale obecnie nie jest to możliwe.