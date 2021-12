Wiedźmin 2 kiedy kolejny sezon produkcji Netflix? 2 kwietnia 2021 zakończono zdjęcia do drugiej części przygód z udziałem Henry'ego Cavilla

- Zdjęcia do drugiego sezonu Wiedźmina zakończone. Przygotujcie się na powrót Białego Wilka - poinformował Netflix, 2 kwietnia 2021 roku. To znakomita wiadomość dla wszystkich fanów twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Najważniejsza część została zakończona, a do pracy zabierają się teraz montażyści z reżyserami na czele.

W tym momencie trzeba się jeszcze uzbroić w cierpliwość, ponieważ oficjalna data premiery sezonu drugiego serialu Wiedźmin nie została ogłoszona.

Kontuzja nogi Henry'ego Cavilla

Na początku grudnia 2020 roku podczas kręcenia niebezpiecznych ujęć w Arborfield Studios (na zachód od Londynu) kontuzji nogi nabawił się Henry Cavill. Odtwórca głównej roli urazu doznał podczas zdjęć „z użyciem wahadłowych toporów”, gdy znajdował się na uprzęży bezpieczeństwa na drzewie na wysokości ponad 6 metrów. Oficjalnie nie wiadomo jeszcze, jak poważna jest to kontuzja, ale aktor nie może kontynuować pracy, ponieważ musi nosić ciężką zbroję, a to wzmaga ból nogi.