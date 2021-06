Więcej ułatwień w pracy dla rodziców. Skorzystają przede wszystkim ojcowie. Będą lepiej traktowani już podczas ciąży matki Agnieszka Kamińska

123rf

Rządzący chcą wprowadzić do Kodeksu pracy ochronę dwojga rodziców przed zwolnieniem oraz rozwiązania dające im gwarancję elastycznej pracy. To elementy Strategii Demograficznej 2040, którą rząd przedstawił 17 czerwca i przekazał do konsultacji społecznych. Nowe rozwiązania mają zachęcić Polaków do posiadania dzieci. Pracodawcy mówią, że nowe regulacje mogą podwyższyć koszty zatrudnienia i spowodować rozszerzenie szarej strefy. Poza tym pytają, czy ojciec, który nie zajmuje się dzieckiem, też powinien być preferencyjnie traktowany na rynku pracy?