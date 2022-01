Wichura na Pomorzu i w Gdańsku. Około tysiąca interwencji strażaków. W powiecie wejherowskim drzewo spadło na samochód, zginęła jedna osoba!

Przypominamy, że na całym Wybrzeżu obowiązuje trzeci - najwyższy - stopień ostrzeżenia o wezbraniu wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku 31.01.2021 r. do godz. 23.

Do godz. 18 w niedzielę 30.01 obowiązuje również ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym wiatrem!

Prognozuje się wystąpienie bardzo silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 80 km/h, szybko wzrastającego na 75 km/h do 90 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Miejscami burze.

Uwagi: W związku z dynamicznymi warunkami pogodowymi, Ostrzeżenie może ulec aktualizacji. Ostrzeżenie może być kontynuowane z niższym stopniem.