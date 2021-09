Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu Piotr Łukasz Andrzejewski: Naszym celem jest uzdrowienie Unii Europejskiej Krzysztof M. Załuski

Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0 - Mielon

- W prawie międzynarodowym istnieje zasada retorsji. Jeśli decyzyjne organa UE zawieszą wypłatę przyznanych Polsce środków z Europejskiego Planu Odbudowy pocovidowej, to możemy na zasadzie wzajemności potrącić płatność składki do UE do wysokości należnych nam, zatrzymanych środków i z tych pieniędzy sfinansować Krajowy Plan Odbudowy - mówi wiceprzewodniczący Trybunału Stanu sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski.