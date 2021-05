Wicepremier Piotr Gliński we Władysławowie. Odwiedził Centralny Ośrodek Sportu Cetniewo i Hallerówkę

We Władysławowie minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu doglądał dwóch inwestycji, na które jego resort wyłożył sporo ponad 20 mln zł. COS Cetniewo już buduje internat, a będzie miał odnowione boisko. Z kolei Hallerówka ma zyskać m.in. podziemną ekspozycję.

Wicepremier Piotr Gliński we Władysławowie Krótka, ale intensywna była wtorkowa wizyta wicepremiera Piotr Glińskiego we Władysławowie. Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu do turystycznego kurortu do powiatu puckiego przyjechał dzień wcześniej. We wtorek 18.05.2021 r. na miejscu, w COS Cetniewo zjadł śniadanie, spotkał się z dziennikarzami, a potem obejrzał jak - tego dnia akurat w siąpiącym deszczu - powstaje nowy i nowoczesny internat sportowy. Chwilę później Michał Kowalski, dyrektor COS Cetniewo, poprowadził wicepremiera i Andrzeja Kalinowskiego, dyrektora COS na część, gdzie trenują m.in. oszczepnicy, kulomioci i młociarze. To właśnie w tym miejscu, 1 sierpnia 2015 roku Anita Włodarczyk, jako pierwsza kobieta na świecie cisnęła swój sprzęt poza granicę 80 metrów i ustanowiła rekord świata - 81,08 m.

W tę część Władysławowa resort kierowany przez ministra Glińskiego zainwestował ponad 23,5 mln złotych. Za te pieniądze powstaje już nowoczesny internat sportowy, za chwilę ruszy wymiana sztucznej nawierzchni boiska (będzie podgrzewana) oraz wymiana oświetlenia, potem przebudowa wschodniego skrzydła Hotelu Albatros we Władysławowie.

- Za wsparcie podziękowałem dziś gorąco panu premierowi, który też zagadkowo we Władysławowie powiedział, żebyśmy przygotowali kolejne projekty - komentuje Michał Kowalski. - Mamy też gotową dokumentację na kolejne inwestycje i liczymy na wsparcie ministerstwa. Inwestycje, w roku olimpijskim, prowadzone są równolegle, ale - jak zapewnia dyrektor COS Cetniewo - nie wpływa to na treningi kadrowiczów. - Mamy świadomość, że służymy polskiemu sportowi i to my musimy stworzyć bazę noclegową i warunki do treningów naszych sportowców - komentuje Michał Kowalski. Minister Piotr Gliński żartował we Władysławowie, że nadmorski ośrodek na swoim terenie powinien mieć plażę (ta znajduje się tuż za płotem ośrodka) i podkreślał znaczenie COS-ów dla polskiego sportu. Tłumaczył, dlaczego tak duże środki z budżetu państwa otrzymał m.in. ośrodek w Cetniewie.

- Bardzo dbamy o nasz główny okręt flagowy, jakim są Centralne Ośrodki Sportu - mówił we Władysławowie minister Piotr Gliński. - Dziękuję zespołom, które tu pracują i dbają o to, by nasi sportowcy mogli w dobrych warunkach przygotowywać się do najważniejszych imprez. Rozmawiam z olimpijczykami i wiem, że to dla nich drugi dom, z czego bardzo się cieszymy.

COS Cetniewo był pierwszym z dwóch przystanków wicepremiera we Władysławowie. Kolejny to Muzeum Ziemi Puckiej, a konkretnie jego władysławowski oddział - Hallerówka. Dawne domy Błękitnego Generała i jego adiutanta teraz zostaną połączone podziemnym kompleksem wystawowym. A sama Hallerówka też zmieni swój wygląd, m.in. - jak mówił dyrektor Mirosław Kuklik - zniknie dobrze znana czarna fasada. - W projekcie mamy powrót do tej pierwotnej formy, jaśniejszej, żeby był weselszy - wyjaśniał szef puckich muzealników.