Węzeł Trasy Kaszubskiej w Gdyni rośnie w oczach! Zobaczcie zdjęcia z lotu ptaka

- Trasa Kaszubska pozwoli nam, mieszkańcom Gdyni, w pełni korzystać z uroków miejscowości Pojezierza Kaszubskiego, pięknego turystycznie regionu - dodaj pani Alicja z Wielkiego Kacka. - Dziś chcąc do nich dojechać przebijać musimy się ciągle zakorkowaną ulicą w stronę Chwaszczyna i Żukowa, bądź też przez Wiczlino, a następnie kluczyć krętymi drogami. Jest tam niebezpiecznie. Drogi są często w niezbyt dobrym stanie i wąskie, po jednym pasie w każdą stronę. Wymijać trzeba się ze śmieciarkami, dowożącymi odpady do wysypiska w Łężycach. Zdarzają się wypadki. Taka podróż wielu mieszkańców po prostu odstrasza od wizyt na Kaszubach. Po ukończeniu Trasy Kaszubskiej te niedogodności znikną. Jestem pewna, że mieszkańcy Gdyni częściej będą wtedy planować wyprawy do domków nad jeziorami w tym regionie. Wszyscy na tym skorzystają, bo na Kaszubach zostawimy więcej pieniędzy.