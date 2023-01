Węsiory. Inspektorzy WIOŚ badają czy doszło do skażenia środowiska. Na miejscu działania prowadzi również prokuratura Anna Krenc

W zakładzie górniczym w Węsiorach, w gminie Sulęczyno, trwa kontrola. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i prokuratura sprawdzają czy doszło do skażenia środowiska (wód i gleby), a także czy doszło do nieprawidłowego gospodarowania odpadami. Działka należy do spółki z grupy deweloperskiej Wroński.