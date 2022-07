Weselne wpadki gwiazd. Tych stylizacji internauci nie uważają za udane - zbyt skąpe kreacje, nieodpowiednie kolory sukienek. Zdjęcia

Weselne wpadki gwiazd. Kto zapisał na swoim koncie wtopę?

Podczas wyboru weselnej stylizacji, powinno się kierować nie tylko modą, ale przede wszystkim wygodą. Odpowiednio dobrany strój sprawi, że wieczór będzie bardziej udany. Nie wszystkim jednak udaje się go dobrze dopasować. Także wśród gwiazd nie brakuje osób, których "weselny look" nie wszystkim internautom przypadł do gustu.

Przekonała się o tym m.in. Kasia Dziurska, której koronkowa, czerwona kreacja zainteresowała m.in. dziennikarzy "Daily Mail". Autorzy tekstu sugerowali, że stylizacja jest "zbyt gorąca, jak na wesele".