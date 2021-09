Wernisaż gwiazdy Big Brothera. Alicja Walczak, jakiej jeszcze nie znacie. Jej wystawę będzie można zobaczyć w Nowej Zatoce w Sopocie Natalia Grzybowska

Alicja Walczak w sobotę, 18 września podczas wernisażu wystawy w Nowej Zatoce wpuści nas do świata pełnego mistyki, który tętni życiem, kolorem, gdzie obraz ze słowem wkraczają w głębsze pokłady świadomości Marcin Pagiński Zobacz galerię (28 zdjęć)

O tym że jest telegeniczna, śpiewa, biegle mówi po włosku, ma zdolności aktorskie i smykałkę do zadań kreatywnych mogli przekonać się widzowie pierwszej edycji Big Brothera. W sobotę, 18 września wszyscy, którzy przyjdą na wernisaż do Nowej Zatoki w Sopocie, przekonają się o jej talencie malarskim. Alicja Walczak wpuści nas do świata pełnego mistyki, który tętni życiem, kolorem, gdzie obraz ze słowem wkraczają w głębsze pokłady świadomości.