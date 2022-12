Wejherowo. Święto piłki ręcznej. Tytani zagrali z brązowym medalistą Afryki reprezentacją Maroka | ZDJĘCIA, WIDEO

Piłkarze ręczni reprezentacji Maroka przebywają na zgrupowaniu w ośrodku w Gniewinie. Tam przygotowują się do rozpoczynających się 11 stycznia 2023 w Polsce i Szwecji Mistrzostw Świata. Tę okazję postanowiły wykorzystać władze klubu Tytani Wejherowo.

- Współpracujemy z menadżerem ośrodka w Gniewinie. My jako drużyna jeździmy do Gniewina, albo pomagamy urozmaicać obozy sportowe zagranicznych drużyn młodzieżowych, które tam przyjeżdżają. Dzięki m.in. temu menadżerom udało porozumieć się i zorganizować mecz towarzyski z reprezentacją Maroka. Nie bez znaczenia też był fakt, że w polskim związku bardzo dobrze mówi się o naszych kibicach. Notorycznie powtarzane jest to, że u nas jest kulturalnie i grzecznie, a hala spełnia warunki, żeby rozegrać zawody - mówi Remigiusz Sałata, prezes Tytanów Wejherowo.