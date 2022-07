Wejherowo. Potrącenie rowerzysty na ul. Ofiar Piaśnicy. Interweniował helikopter LPR | ZDJĘCIA Artur Baran

Na ul. Ofiar Piaśnicy w Wejherowie ok. godz. 17 (piątek, 22.07.2022) doszło do potrącenia rowerzysty przez samochód osobowy. Interweniował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanego do szpitala.