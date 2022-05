Wejherowo. Podszedł do dyżurnego straży miejskiej pod wpływem narkotyków i alkoholu by "porozmawiać". Teraz stanie przed sądem Artur Baran

Do nietypowego zdarzenia doszło w Wejherowie 8 maja przed godziną 23.00. Kierowca samochodu marki Toyota wjechał pod zakaz ruchu, zatrzymał się na ulicy Klasztornej i podszedł do dyżurnego Straży Miejskiej, by uciąć sobie pogawędkę. Zapomniał jednak o tym, że wcześniej zarejestrowano jego jazdę samochodem.