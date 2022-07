Węglowy węzeł gordyjski. Jak można go przeciąć? Agnieszka Kamińska

fot. 123rf

Węgiel jest podstawowym źródłem ciepła dla ok. 4 mln gospodarstw domowych. Cena surowca wzrosła w ciągu roku z ok. 1 tys. zł do 2-3 tys. zł. Czy wsparcie państwa zniweluje węglowy problem?