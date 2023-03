Wege Festiwal Trójmiasto. Kuchnia "wege" kolejny już raz zawitała do Polsat Plus Areny w Gdańsku. Zobaczcie zdjęcia

Wege festiwal kolejny raz w Trójmieście

Wege Festiwal to największe w Polsce targi kuchni wegetariańsko wegańskiej. Jest to jedyne miejsce, w którym zestawionych zostaje tak wiele rozmaitych dań i produktów. To dobra okazja do spotkania ze znajomymi, ale także do spróbowania zróżnicowanej kuchni bezmięsnej z całego świata.

Wege Festiwal to:

najlepsza kuchnia polskich wege restauracji i blogerów, przepyszne falafele, hummusy i wege burgery, wegański pad thai duży wybór wegańskiej kuchni azjatyckiej,

zjemy też wege odsłony domowych dań, zupy, kuchnie świata, desery, ciasta, ciasteczka,

produkty niedostępne w sklepach - wyjątkowe przyprawy, zioła, suplementy, przetwory, herbaty i słodycze,

wyjątkowa moda bez dodatków skóry i futra od młodych projektantów,

książki, kosmetyki cruelty free, produkty dla dzieci.

Wege Festiwal zawitał do Trójmiasta kolejny raz, zrzeszając mistrzów roślinnej sztuki kulinarnej z całej Polski. To najlepsza sposobność, żeby poznać nowe potrawy i zainspirować się barwną i zdrową kuchnią roślinną.