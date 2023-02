Wegańskie wypieki w Gdańsku. Gdzie zjeść ciasto bez jajek i nabiału? Polecane wegańskie kawiarnie! Maja Czech

W gastronomii, zupełnie jak w modzie, trendy zmieniają się wyjątkowo dynamicznie. Co chwilę powstaje moda na jakiś konkretny produkt, który zaczyna nagle być elementem dań wszystkich restauracji. Podobnie sytuacja wygląda z kuchniami regionalnymi, jak choćby z modą na gruzińskie chinkali i chaczapuri. Jednak jeden trend żywieniowy pozostaje na piedestale już kolejny sezon i nic nie zapowiada tego, aby miało się to zmienić. To weganizm, a więc dieta zupełnie wykluczająca mięso, nabiał i jajka. Czy bez tych produktów można w ogóle stworzyć smaczny deser? Te lokale udowadniają, że można!