Weekendowy „rajd” Drogą Królewską. Co z bezpieczeństwem turystów w centrum Gdańska?

Nie wiadomo, czy kierowca był pod wpływem substancji odurzających. Niemniej usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym poprzez umyślne naruszenie zasad ruchu drogowego i w następstwie spowodowania uszczerbku na zdrowiu u dwóch osób. Grozi mu za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Lokalne media obiegło nagranie, jak wspomniany kierowca z impetem wjeżdża w latarnię na ul. Chmielnej. Można mówić o szczęściu. Zazwyczaj stoi tam mnóstwo osób, bowiem dwa kroki dalej znajduje się wejście do lokalu.

Gdańsk to piękne turystyczne miasto. Przyjeżdża tutaj kilka milionów gości każdego roku z Polski i zagranicy. W ścisłym centrum zabawa trwa do białego rana. Goście przyjeżdzają zrelaksować się i spędzić z przyjaciółmi miły czas, zapomnieć o troskach codziennego życia.

Bezpieczeństwo

Przy tej okazji wraca jak bumerang temat zabezpieczenia ścisłego centrum miasta przed wjeżdżaniem na Drogę Królewską. Niestety wygląda to dramatycznie. Praktycznie można to zrobić z każdej ulicy dochodzącej do ul. Długiej i ul. Długi Targ.