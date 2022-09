WBIJAM SZPILĘ. Sondaże działają na przekopie [FELIETON]

Tymi słowami wypowiedzianymi w Polskim Radiu Tomasz Siemoniak wprowadził nieco w osłupienie opinię opinię publiczną. Nagła zmiana narracji ważnego działacza PO w zakresie strategicznych dla Polski inwestycji jest zaskakująca.

Przecież do niedawna politycy opozycji przekonywali, że CPK jest niepotrzebne, bo lotnisko jest w Berlinie, a w kwestii przekopu padały argumenty, że jest on wbrew prawom natury.

Choćby kandydatka na prezydenta RP Małgorzata Kidawa-Błońska przekonywała, że „skoro natura nie zrobiła tego przekopu, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdyby natura chciała, żeby był tam przekop, to by był.”

Co więcej, tuż po usunięciu drzew w miejscu przekopu grzmiała posłanka Barbara Nowacka z PO. „Sami państwo widzicie, jak to wygląda: wyrżnięty bezmyślnie las, tylko dlatego, że Jarosław Kaczyński obiecał w czasie kampanii parlamentarnej dokonać przekopu Mierzei Wiślanej”.