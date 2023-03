WBIJAM SZPILĘ. Przedsiębiorcy pytają: Gdzie jest gospodyni miasta? Maciej Naskręt

fot. Przemysław Świderski

W ostatnich dniach dzwonią do mnie przedsiębiorcy z centrum Gdańska. Dlaczego? Krytykują tworzoną uchwałę o Parku Kulturowym w centrum miasta. Mają wiele obaw przed jej wprowadzeniem. To, co jednak najbardziej ich trapi, to forma prowadzenia konsultacji.