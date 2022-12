WBIJAM SZPILĘ: Polityczna przepychanka w gdyńskim DPS

O co chodzi? W Gdyni działa Fundacja Przedsiębiorcy Pomagają, która zgromadziła dary. Miały być one przy okazji zbliżających świąt przekazane podopiecznym gdyńskiego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej. To jedyna taka placówka w mieście. Wcześniej jeszcze fundacja zwróciła się o listę potrzebnych rzeczy. Przygotowali ją sami podopieczni DPS. Wszystko szło zgodnie z planem.

Problemy zaczęły się, gdy akcję rozpromowały osoby będące w opozycji do rządzącego miastem Gdynia prezydenta Wojciecha Szczurka. Miejski DPS wycofał się niespodziewanie z projektu. Szefowa placówki odmówiła od fundacji darów. Zachowania co najmniej zaskakujące.

Organizatorzy akcji szybko zorientowali się, że DPS odwiedził wspomniany prezydent. Rzekomo dlatego, że dwie panie z placówki nabrały ochoty na spotkanie z Wojciechem Szczurkiem. Podczas wizyty, z której relację zrobił miejski portal, stoły uginały się od ciast. Całość pokazana na stronie internetowej miasta wygląda jak PR-owa ustawka.