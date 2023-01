WBIJAM SZPILĘ: Poczekajmy... (w sprawie hiszpańskich nurków) Maciej Naskręt

Tą szybką łodzią motorową poruszali się trzej Hiszpanie podjęci z Zatoki Gdańskiej fot. SAR

W mojej ocenie uratowani Hiszpanie z Zatoki Gdańskiej to przemytnicy. Na tę chwilę trudno ich posądzić o terroryzm lub rekreacyjne poławianie bursztynu. Nie wierzę też w teorie, że służby w Polsce nie działają w tej sprawie. Opinia publiczna wydała krytyczny wyrok na policję za to, że ta puściła wolno Hiszpanów. Tymczasem świat służb nie kończy się na policji. Jeśli wypuszczono ich, to z myślą pozostawienia za nimi ogona. Drogą morską transportowana jest większość nielegalnych towarów na świecie, a szczególnie narkotyki.