WBIJAM SZPILĘ. Nowa Warszawska, dokąd tą drogą?

Nowa Warszawska nie będzie ulicą dla samochodów, co już stanowi spory problem. O tym jednak nie będę pisał w mojej cotygodniowej „szpili”. Kierowcy już dawno wydali krytyczny werdykt. Wyjaśnijmy na wstępie, że gotowa inwestycja to 2-kilometrowa trasa tramwajowa, przy której powstały trzy przystanki. Do tego wykonano chodniki i ścieżkę rowerową. Całość kosztowała 60 mln zł.

Obecnie na Nowej Warszawskiej trwają prace porządkowe. Wykonawca i inwestor przygotowują się do rozpoczęcia procedur odbiorowych, które potrwają co najmniej dwa miesiące. W tym czasie mają zostać przeprowadzone m.in. jazdy testowe.

Zacznijmy jednak od krytyki trasy. Po pierwsze, to, co działa na jej minus, to bardzo utrudniona dostępność. Choć Nowa Warszawska pełni w pewnym sensie rolę deptaka wijącego się przez osiedle, to dostanie się na niego utrudnia zwyczajnie brak chodników, choćby nawet z kierunku ul. Częstochowskiej. Brakuje chodnika i ścieżki rowerowej.