WBIJAM SZPILĘ. Dezinformacyjny Radosław Sikorski

Zacznijmy od tych delikatnych. Najbardziej przygnębiające zostawiam na koniec.

„To nie muzeum PRL lecz supermarket w Anglii po wyjściu z sowieckiej UE”, tak napisał Sikorski publikując zdjęcie pustych półek sklepowych. Widniał na nich napis: „Przepraszamy za ograniczony w tej chwili wybór. Jest to wynik głosowania za opuszczeniem UE i powiedzenia Europejczykom, żeby spi***** do swoich państw”.

Jednak już kilka miesięcy temu ujawniono, że to zdjęcie jest fotomontażem.

Fake z Krystyną Pawłowicz

Radosław Sikorski rozpowszechniał też nieprawdziwe informacje na temat sędzi Trybunału Konstytucyjnego, Krystyny Pawłowicz. Chodzi o fałszywe doniesienia, że sędzia Pawłowicz przebywa w ośrodku SPA oraz że doszło do pożaru hotelu, w którym się znajdowała.

„Zawistnicy potępiają Krystynę Pawłowicz za wypad z ochroną do spa podczas lockdownu ale jej się to po prostu należało. Świadomość, że z chęci dogodzenia Kaczyńskiemu zmusiło się tysiące kobiet do donoszenia cierpiących, nieuleczalnie chorych płodów musi być stresująca”