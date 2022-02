Wave jako jedyny w Trójmieście z certyfikatem WELL Core & Shell na poziomie Gold

WELL Building Standard to opracowany przez International WELL Building Institute (IWBI) system certyfikacji, który mierząc jakość powierzchni biurowej, weryfikuje ponad 100 cech budynku. W procesie oceny brany jest pod uwagę jego wpływ na zdrowie i samopoczucie fizyczne oraz psychiczne ludzi. WELL kładzie duży nacisk na odpowiednią wentylację oraz filtrację powietrza w pomieszczeniach, utrzymywanie właściwej wilgotności, dbanie o komfort termiczny, jakość wody czy odpowiednie oświetlenie.

– W Skanska staramy się, aby najemcy naszych biurowców nie tylko mieli dostęp do najwyższej jakości powierzchni i nowoczesnych rozwiązań, ale przede wszystkim – by czuli się w nich po prostu dobrze. Wszystkie zastosowania, oparte na wymaganiach certyfikatu WELL Core & Shell, pomagają użytkownikom naszych biur w wykonywaniu swoich codziennych obowiązków i zapewniają im bezpieczeństwo oraz komfort fizyczny i psychiczny – mówi Konrad Ziejewski, menedżer projektu w spółce biurowej Skanska w regionie CEE. – Certyfikacja powierzchni biurowych z pewnością zwiększa też ich atrakcyjność i umacnia w przekonaniu, że warto pracować w biurze lub do niego wrócić.