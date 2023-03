Wątpliwa wizytówka Gdańska. Ćwierć wieku upadku dworca PKS

Co dalej z dworcem PKS w Gdańsku?

Nadal nie wiadomo, co dalej z dworcem autobusowym w Gdańsku. Zaniedbany budynek w tym roku kończy 50 lat. Połowa z tego okresu to stopniowa degradacja tego miejsca. Obecny właściciel, deweloper, wszedł w jego posiadanie w wyniku porzucenia przez państwo opieki nad komunikacją autobusową po 1989 roku. Firma zapowiadała ostateczne deklaracje co do przyszłości dworca, po uchwaleniu planu zagospodarowania. Ten jest gotowy od sierpnia ub. roku, firma jednak milczy.

Dworzec PKS w w obecnym kształcie architektonicznym został otwarty 50 lat temu - 18 marca 1973 zakończyła się jego budowa. Rok później został wyróżniony nagrodą ministra budownictwa i był to w zasadzie ostatni sukces tego miejsca. Miejsce przy ul. 3 Maja 12, skąd w Pomorze rozjeżdżają się autobusy komunikacji regionalnej, jest skomunikowane podziemnym przejściem z dworcem kolejowym, stanowiąc ważny i wygodny węzeł komunikacyjny. W wielu dużych, wojewódzkich miastach dworce autobusowe stały się architektonicznymi wizytówkami miasta (patrz Wrocław czy Poznań), miejscami, gdzie podróżujący czują się komfortowo. Gdańsk takiego szczęścia nie miał. Już od lat 90., gdy PKS, właściciel dworca, popadał w coraz większe kłopoty, budynek stawał się coraz bardziej zaniedbany. Nie pomagało sąsiedztwo działającego w górujących nad dworcem fortyfikacjach klubu. Zakamarki kompleksu dworcowego stały się miejscem załatwiania potrzeb fizjologicznych, na niesprzątanych posadzkach można było znaleźć strzykawki po „kompocie”, tzw. polskiej heroinie, czyli wywarze makowym.