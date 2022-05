Wartość polskiej branży eventowej szacuje się na ok. 3 miliardy zł. Ponad 60 procent firm zgłasza jednak kłopoty finansowe

W Polsce działa obecnie niemal 5 tysięcy firm zajmujących się organizacją targów, wystaw i kongresów oraz około 34 tysięcy traktujących organizacje spotkań i eventów jako wspomagającą ich główną działalność.

Jak wynika z nowej analizy KRS przeprowadzonej przez globalną wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet, w latach poprzedzających pandemię rynek eventowy rósł w tempie nawet 16 procent rocznie. W 2021 roku nastąpiło gwałtowne wyhamowanie i ten współczynnik spadł już do zaledwie 2 procent.

Każdego roku w Polsce organizowanych jest około 8 tysięcy imprez. Wartość sektora eventowego na polskim rynku szacuje się na około 3 miliardów złotych, co odpowiada 1,5 procenta polskiego PKB.

- W 2020 roku przychody firm eventowych spadły o 78 procent - mówi Rafał Gadomski, prezes Advox Studio. - Wiele firm nie miało jednak zamiaru się poddawać i zdecydowała się na organizację wydarzeń w formie zdalnej, chociaż ich liczba była oczywiście zdecydowanie mniejsza niż przed pandemią. - Na działania online przestawiła się również kultura. W Polsce pierwszy spektakl z wykorzystaniem streamingu wystawił poznański Teatr Nowy już 12 marca 2020 roku, a na kolejne instytucje nie trzeba było długo czekać. W sumie aż 89 procent teatrów i instytucji muzycznych udostępniło spektakle w tej formie. Polacy raczej nie zaczęli preferować kultury online, jeśli mają możliwość korzystania z niej na żywo, ale z pewnością pozwoliła im ona na odkrycie miejsc i dzieł, które wcześniej nie były dla nich dostępne. Co więcej, pandemia zwróciła uwagę na to, że kultura jest istotna i może jej zacząć brakować. Możliwości wsparcia procesu udostępniania kultury w internecie są coraz większe i na pewno jest to pole, w które warto zainwestować - zwłaszcza że publiczności, jaką można zgromadzić przed ekranem laptopa, nie pomieści żadna sala kinowa, teatralna czy muzyczna.