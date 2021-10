Warte ponad 800 tys. zł zegarki i biżuteria znalezione w paczkach w Pruszczu Gdańskim

- Zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej „Kto w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” - powiedział kierownik Oddziału Celnego Pocztowego w Pruszczu Gdańskim st. rachm. Artur Więcław. - Ponadto, „Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5”.