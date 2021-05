Warsztaty ceramiczne przy WL4 "wypaliły". Artystyczne wydarzenie odwiedziła prezydent Gdańska

Wewnątrz budynku WL4 można było obejrzeć wernisaż Magdaleny Beyer, zatytułowany "Idę". Znana z poruszającej serii fotografii lalek Barbie artystka po raz pierwszy pokazała publiczności swoje prace malarskie. To odważne, wielkoformatowe obrazy, które malarka tworzyła w odosobnieniu na Pomorzu na przestrzeni ostatnich lat. Ogromne, sięgające wysokością nawet 2,5 m płótna są wyrazem niezwykłej siły i swobody twórczej.

W sobotę, 15 maja, zorganizowano tam warsztaty ceramiczno-przyrodnicze lepienia budek dla ptaków, które poprowadziła Grażyna Sadowska, pracownik Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, Marcin Węsiora z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku oraz członkowie Gdańskiej Grupy Ceramicznej "Nie/Wypaleni". Ich konstrukcja została skonsultowana z biologiem więc z pewnością się sprawdzi. Ulepioną budkę dla ptaków osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu mogły zabrać do domu.

Za nami kolejna odsłona wydarzenia artystycznego "Wyjdź do sztuki", organizowanego przez Gdańską Grupę Ceramiczną Nie/Wypaleni, które odbyło się przed budynkiem WL4 Mleczny Piotr na terenie stoczni Cesarskiej w Gdańsku.

- To był wspaniały dzień. Imieninowy czas z córką, spotkania ze sztuką i spacery po Miasto Gdańsk - napisała w swoich social mediach prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która do stoczni z solenizantką, córką Zofią. - Zajrzyjcie WL4 - Mleczny Piotr na terenach postoczniowych na wspaniałą wystawę polskiej artystki Magdaleny Beyer, trwa do 6 czerwca