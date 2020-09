Warszawski deweloper Yareal wchodzi do Gdyni z apartamentami w centrum

Apartamentowiec Plac Kaszubski będzie wyróżniać bryła z charakterystycznym zaokrągleniem na rogu.

W budynku powstanie 38 mieszkań o wysokości sięgającej 3 metrów. Każde z nich będzie miało balkon, a te położone na najwyższej kondygnacji tarasy o powierzchni do 68 m kw. Apartamenty będą miały metraż od 39 do 162 metrów, od 2 do 5 pokoi. Wszystkie zostały zaprojektowane z myślą o ergonomii, ale także i ekonomii użytkowania, a każdy z nich będzie wyposażony w pakiet startowy inteligentnych rozwiązań do zarządzania domem, opracowany przez lidera usług smart home - firmę Fibaro.

Na parterze budynku zaprojektowano cztery lokale usługowe, w tym dwa przystosowane do potrzeb małej lub dużej gastronomii. Na tyłach apartamentowca powstanie zielony teren, tworzący nad podziemnym garażem patio z parkingiem rowerowym i placem zabaw.

Budynek zostanie wykończony w stylu modernistycznym. Wnętrza części wspólnych będą nawiązywać stylem do klatek schodowych w gdyńskich kamienicach z okresu międzywojennego. Dodatkowo przestrzeń ta zostanie doświetlona naturalnym światłem wpadającym przez świetlik dachowy, a wchodzących witać będzie elegancko zaaranżowana strefa wejściowa wprowadzająca w klimat klasycznej miejskiej rezydencji.