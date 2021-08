Warszawiacy w KL Stutthof. Z Powstania Warszawskiego do piekła na ziemi. „To była gehenna, którą trudno opisać”

Warszawiacy w KL Stutthof. Z Powstania do piekła na ziemi

W sierpniu i wrześniu 1944 r. blisko 7 tysięcy kobiet i mężczyzn z powstańczej Warszawy Niemcy zesłali do obozu koncentracyjnego Stutthof. Określano ich „członkami band”. Zgodnie z rozkazami, „zdolni do pracy mężczyźni i kobiety mieli być użyci do pracy przez obozy koncentracyjne”. Była to zmiana podejścia niemieckiego dowództwa do ludności cywilnej, w porównaniu do pierwszych dni Powstania Warszawskiego, kiedy doszło m.in. do rzezi Woli.

Między sierpniem a październikiem 1944 r. niemieckie formacje wojskowe i policyjne wypędziły z domów blisko 550 tys. warszawiaków. Zdecydowana większość wypędzonych została skierowana do obozów przejściowych – przede wszystkim do Dulagu 121 w Pruszkowie. Stamtąd blisko 150 tys. osób wywieziono na roboty przymusowe w głąb Rzeszy. Innych przesiedlono do Generalnego Gubernatorstwa i pozostawiono tam bez jakichkolwiek środków do życia. Część mieszkańców Warszawy czekała katorga niemieckich obozów koncentracyjnych. Do położonego na Pomorzu KL Stutthof przybyły łącznie trzy transporty, 26 i 31 sierpnia oraz 29 września 1944 r.