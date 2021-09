Wandale wybili szybę w domu wójta gminy Liniewo i wrzucili do środka śmierdzącą substancję. "Nie ma na to zgody"

- Chciałbym Państwu pokazać, z jakimi aktami terroryzmu mam ostatnio do czynienia pełniąc funkcję wójta i działając w imieniu i na rzecz wszystkich naszych mieszkańców - napisał Mirosław Warczak na swoim profilu na Facebooku. - Tylko ludzie zawistni, bardzo krytycznie nastawieni do rozwoju naszej gminy, do jej sukcesów, do tego co wspólnie razem już osiągnęliśmy, zdolni są, aby zejść do tak niskiego i podłego poziomu niszcząc komuś prywatny dom, wybijając szyby kamieniami wielkości dwóch pięści i wrzucając śmierdzidło - odstraszacz na dziki, którego nie można wywabić - dodaje wójt.