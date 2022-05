Wandal wybijał szybę w Sopocie. Policja publikuje jego wizerunek oraz film. Ile wynoszą straty? Kto za nie odpowiada? WIDEO

Sopot. Uszkodził szybę w jednym z lokali. Policja publikuje wizerunek mężczyzny

Sopoccy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia mienia w jednym z lokali znajdujących się na terenie miasta. Do zdarzenia doszło 15 maja br. w godzinach porannych, gdzie sprawca, używając przedmiotu przypominającego łom, kilkukrotnie uderzył w drzwi wejściowe, powodując ich uszkodzenie. Straty zostały wycenione na ponad 2 tys. złotych.

Policja udostępniła także film, na którym widać, jak doszło do zdarzenia.

Informacje na temat poszukiwanego można przekazać osobiście, zgłaszając się do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 112A lub innej najbliższej jednostki Policji, albo mailowo, pisząc na adres: [email protected]gov.pl. Informacje można przekazać także telefonicznie, dzwoniąc do osoby prowadzącej postępowanie – tel. 47 74 263 35 lub całodobowo do dyżurnego sopockiej komendy – tel. 47 74 262 22 albo na numer alarmowy 112.