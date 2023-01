Wandal pociął wyświetlacz prędkości na trasie Staniszewo - Głusino w powiecie kartuskim. Lokalna radna z apelem do mieszkańców Maciej Krajewski

Zniszczony wyświetlacz prędkości w Staniszewie Lidia Plichta FB

Na początku roku nieznany sprawca zniszczył wyświetlacz prędkości na trasie Staniszewo - Głusino. Wiele wskazuje na to, że działał on umyślnie i odpowiednio do wszystkiego się przygotował.