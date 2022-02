Walentynki. Słodkie pierniki z Tuszków idealnym prezentem na święto zakochanych [ZDJĘCIA]

Walentynkowy prezent

Walentynki to święto zakochanych i okazja by spędzić kilka chwil tylko we dwoje. To także czas walentynkowych upominków. Choć to bardzo przyjemna część świętowania, może jednak sprawiać nieco problemów. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł, czym obdarować ukochaną osobę.

Z pomocą przychodzi Agnieszka Ganowicz-Rolbiecka, która w niewielkich Tuszkowach w gm. Lipusz ma piernikową pracownię "Z Sercem Robione". Powstają tam wyjątkowe słodkości na różne okazje, w tym także na Walentynki.