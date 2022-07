Wakacyjna kradzież w Wejherowie. Na ul. Wałowej mama z dzieckiem zobaczyła "porzucony" rowerek i go zabrała. Potem ruszyło ją sumienie | FOT

- Kobieta zainteresowała się opartym o ławkę rowerkiem. Po przejściu kilkunastu metrów ponownie wróciła w to miejsce. Wzrokowo upewniła się, czy nie jest obserwowana, po czym wsadziła dziecko na rowerek i jak gdyby nic się nie stało, udali się w kierunku parku Cedron. Na nagraniu dokładnie też widać twarz kobiety, gdy szuka swoim wzrokiem kamer miejskiego monitoringu. Sprawczyni nie może czuć się bezkarna. Nie może też mówić, że rowerek na ulicy znalazła. Nawet gdyby tak było, to ma prawny obowiązek zgłosić ten fakt organom do tego powołanym. Tego jednak nie zrobiła. Teraz jedynym wyjściem jest jak najszybsze zgłoszenie się z skradzionym rowerkiem na policję lub do straży miejskiej i oddanie go właścicielce. Takie postępowanie może przyczynić się do złagodzenia kary - podkreśla Zenon Hinca, komendant SM Wejherowo.