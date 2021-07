Wakacje z Konfederacją. Politycy „na wakacjach” w Gdańsku. Promowali program będący odpowiedzią na „Polski Ład”

Wakacje z Konfederacją. Politycy przekonują rodaków do programu „Polska na nowo”

„Wakacje z Konfederacją” to ogólnopolska trasa, podczas której politycy tego ugrupowania odwiedzają miejscowości wypoczynkowe, przekonując do swojej odpowiedzi na zapowiadany przez PiS Polski Ład. Przedstawiają szereg zmian, które zostały zawarte w ich programie zatytułowanym „Polska na nowo”. Dotyczą one m.in.:

likwidacji 15 podatków,

wprowadzenia dobrowolnego ZUS-u,

bonu zdrowotnego,

odblokowania ochrony zdrowia.