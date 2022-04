Wakacje w Gdańsku. 9 kąpielisk morskich na sezon w 2022 roku przegłosowała Rada Miasta Gdańska

Zgodnie z przyjętą uchwałą, sezon kąpielowy na obszarze gminy miasta Gdańska będzie trwał od 24 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku. Uchwała ustala dziewięć kąpielisk na terenie Gdańska.

Gdzie miłośnicy kąpieli w morzu będą mogli w sposób bezpieczny skorzystać z uroków Zatoki Gdańskiej?

Gdańsk Orle

Gdańsk Świbno

Gdańsk Sobieszewo

Gdańsk Stogi

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno

Hallera Gdańsk Brzeźno

Molo Gdańsk Brzeźno

Piastowska Gdańsk Jelitkowo

Gdańsk Jelitkowo

- Według podjętej uchwały, w zbliżającym się sezonie letnim dziewięć kąpielisk to łącznie 1300 metrów - informuje Jędrzej Sieliwończyk z UM w Gdańsku. - Największe z nich zlokalizowane będzie na Stogach, i będzie obejmowało 300 metrów plaży – na wysokości wejścia nr 26. Plażowicze będą mieli też do dyspozycji dwa kąpieliska, na których długość strzeżonej linii brzegowej wynosi 200 m. To kąpieliska Jelitkowo i Molo Brzeźno.