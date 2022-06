Wakacje. Szenajda - malownicza miejscowość na Kaszubach ukryta wśród lasów [ZDJĘCIA] Edyta Łosińska-Okoniewska

Położona na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego Szenajda to idealne miejsce, by lepiej poznać Kaszuby. Wśród pachnących lasów można prawdziwie odpocząć. W dodatku blisko stąd do popularnych w tym rejonie atrakcji.