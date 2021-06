Wakacje nad Bałtykiem na zdjęciach sprzed lat. Tak odpoczywaliśmy w PRL Artur Kopecki

Polskie morze jest piękne i nie ma chyba co do tego najmniejszych wątpliwości! Co roku miliony Polaków zjeżdżają na północ Polski, by zażywać kąpieli w Bałtyku i wypoczywać na plażach, których nie brakuje. Zastanawialiście się, jak kiedyś w naszym regionie wyglądał urlop na piaszczystych plażach Morza Bałtyckie? Tak wakacje spędzaliśmy w PRL w Gdyni, Sopocie, czy Juracie. Zdjęcia pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego.