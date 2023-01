Wakacje 2023 r. droższe nawet o 1450 zł. W jakich zagranicznych kurortach urlop podrożał najbardziej?

Osoby, które już teraz planują zagraniczny urlop w lecie, będą musiały głębiej sięgnąć do kieszeni. Z raportu Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata wynika, że średnie ceny zagranicznych wakacji podrożały o 996 zł w stosunku do cen z ub.r. Mówimy tu o wycieczkach all inclusive, zorganizowanych przez biura podróży, z wylotem z Polski między 31 lipca a 6 sierpnia 2023. Instytut publikuje dane o cenach co tydzień w oparciu o informacje od touroperatorów.

CZYTAJ TAKŻE: Nowy podatek turystyczny uderzy w podróżników w 2023 r. Gdzie zostaną wprowadzone opłaty?