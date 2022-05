Wakacje 2022. Ceny zagranicznych wycieczek poszybowały w górę. Tak drogo jeszcze nie było!

Ile zapłacimy za wakacje?

Za wakacje na Wyspach Kanaryjskich trzeba średnio zapłacić 4640 zł, czyli o 20 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Wypoczynek w Grecji podrożał o 22 proc. i kosztuje średnio 4468 zł. Kto myśli o Turcji, musi liczyć się z wydatkiem rzędu 3850 zł, czyli o 30,8 proc. wyższym niż w 2021 r. Niewiele tańsze będą wakacje w Egipcie (3801 zł), a za urlop w Bułgarii zapłacimy średnio 3311 zł. W przypadku tych dwóch ostatnich destynacji ceny podskoczyły o ponad 30 proc. Takie informacje płyną z danych Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Analitycy prześwietlili ceny z krajowych biur podróży, zebrane w pierwszym tygodniu maja. Dotyczą one imprez turystycznych, które odbędą się w szczycie sezonu letniego – z zaplanowany wylotem między 1 a 8 sierpnia 2022 r. Jeśli spojrzeć na konkretne rejony wypoczynkowe, to najbardziej w skali roku podrożały ceny wycieczek na wybrzeże Costa de la Luz – o 1276 zł, półwysep Chalcydycki ( o 1147 zł) i do Szarm el-Szejk (o 1128 zł). W przypadku Hiszpanii kontynentalnej i Maroka, wzrost cen wyniósł średnio 1117 i 924 zł. Za wakacje we Włoszech i Portugalii zapłacimy więcej o ponad 800 zł. Wycieczki drożeją wręcz z tygodnia na tydzień, na początku maja w porównania do końca kwietnia, ceny poszły w górę średnio o 150 zł.