Wakacje 2021. Gdzie Polacy wybierają się na wypoczynek? Większość wybiera urlop w kraju

Pandemia koronawirusa zweryfikowała plany urlopowe tysięcy Polaków. Już nie Malediwy, Szanghaje i Dubaje święcą triumfy. Do łask wróciły nasze rodzime domki letniskowe na wynajem i agroturystyka . Coraz więcej osób deklaruje, że tegoroczny urlop spędzi w ojczyźnie i to najlepiej z nieco mniejszym budżetem niż zwykle.

Planowanie wakacji za granicą stało się zbyt ryzykowne, zwłaszcza dla osób, które nie są zaszczepione - mówi Katarzyna Romanowska z powiatu kościerskiego. - Wykonanie testów przed wyjazdem i po powrocie, a do tego ryzyko kwarantanny odbierają radość podróżowania. W tym roku postanowiliśmy spędzić urlop zwiedzając Polskę, a na nocleg wybieramy kwatery agroturystyczne, bo to tańsza wersja niż hotel, poza tym planujemy przemieszczać się, zatem nie zagrzejemy długo miejsca w jednym punkcie. Niestety ceny w niektórych hotelach powodują zawrót głowy, mam wrażenie, że niektóre miejscówki próbują nadrobić straty spowodowane pandemią.

Na Kaszubach zapowiada się spore oblężenie. Wszak nie od dziś o tym urokliwym regionie mówi się Szwajcaria Kaszubska . Choć brzmi światowo, to jednak wystarczy krajowy budżet, a to ważne, bo z pieniędzmi w dobie pandemii różnie bywało. Dla wielu najlepiej, aby wypoczynek był nie tylko atrakcyjny, ale i jak najtańszy.

Zauważyliśmy, że obecnie turyści preferują raczej krótkie pobyty. Przed pandemią rezerwowali pokoje na tydzień, czy nawet 10 dni, teraz to się nieco zmieniło - mówi Halina Rogińska, prezes Kaszubskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego Kościerska Chata w Kaliskach Kościerskich. - Domki rzeczywiście cieszą się dużym powodzeniem, tak było przed rokiem i ten trend z pewnością utrzyma się podczas tegorocznych wakacji. Trzeba jednak pamiętać, że w tym biznesie wiele zależy od pogody. Choć klienci dzwonią teraz częściej i pytają o możliwość rezerwacji, to część osób zwleka z tym do ostatniej chwili, bo każdy chciałby uniknąć deszczu podczas swojego wypoczynku.

Wakacje 2021. Ceny

Branża turystyczna w dobie pandemii mocno "oberwała". Dlatego też planując urlop trzeba się liczyć z tym, że w wielu miejscach po prostu jest drożej. Za nocleg w kwaterze agroturystycznej trzeba zapłacić od 40 do 50 zł za osobę, obiad dwudaniowy kosztuje ok. 25-30 zł. Koszt wynajęcia domku to zwykle od 150 zł do 300 zł, ale jeśli znajduje się w nim więcej miejsca lub jego standard jest na wysokim poziomie to ceny szybują w górę.