W zasadzie "nielegalne" sadzenie drzew i kwiatów w Trójmieście. Partyzantka ekologiczna. Chcą działać na rzecz klimatu

Pierwszego dnia zasadzili oni ponad 100 sadzonek drzew, między innymi w okolicach terenów postoczniowych i miejscu nielegalnej wycinki przy al. Zwycięstwa na Aniołkach. Do podobnych działań zachęcają wszystkich chętnych.

Partyzantka może brzmieć jak coś chaotycznego, niedbałego. Ale to nie tak. To po prostu działanie obywatelskie, oddolne, wynikające ze sprzeciwu. W ten sposób dajemy dowód, że chcemy zmiany. Partyzantami ogrodniczymi mogą być wszyscy: ludzie młodzi i starsi, czujący gniew i pragnienie buntu, ale też osoby, które po prostu chcą upiększyć świat wokół siebie. Zachęcamy do sadzenia razem z nami – mówi jeden z organizatorów sobotniego sadzenia, aktywista Extinction Rebellion – I sięgajmy po słoneczniki! Żółte, zawsze uśmiechnięte i zwrócone w stronę słońca są świetnym symbolem dobrej zmiany, o którą przecież chodzi. I nie bójmy się nielegalności w nazwie. Akcja o tak niskiej szkodliwości społecznej, a naszym zdaniem wręcz odwrotnie, czyli o dużym pożytku społecznym, nie jest przestępstwem.