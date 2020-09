W wodach Zatoki Gdańskiej dryfowało ciało. Mężczyzna był przytomny, ale kompletnie pijany. Został uratowany przez ratowników WOPR

Ratownicy z Sopotu wraz ze strażakami natychmiast podjęli akcję ratunkową i wyciągnęli osobę z wody. Okazało się, że mężczyzna jest przytomny, ale nietrzeźwy. Na miejscu zdarzenia była też policja i ratownicy z Gdańska. Do zdarzenia doszło w czwartek, przed godz. 7.

- Mężczyzna znajdował się w wodzie do wysokości szyi, był w stanie upojenia alkoholowego.

- Został podjęty przez ratowników pod ramiona i ewakuowany do brzegu. Na brzegu leżały dwie butelki po wódce. Organizm mężczyzny był wychłodzony, został więc zabezpieczony termicznie. Następnie mężczyznę zabrała karetka pogotowia. Apelujemy o rozwagę i ostrożność, a przede wszystkim o to, by nie wchodzić do wody w stanie nietrzeźwości – mówi Mateusz Szulimowicz, kierownik Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie.