W warszawskim Ogrodzie Botanicznym PAN rozbłyśnie bajkowa kraina. Wielkie otwarcie już 28 października!

Wyjątkowa wystawa plenerowa to niebywała okazja do spaceru-podróży w bajeczny świat opowiedziany poprzez imponujących rozmiarów lampiony, tunele świetlne i zapierające dech pokazy multimedialne.

- Uwielbiamy Wasze wystawy! Jesteśmy Waszymi wiernymi fanami od samego początku. W tym roku Warszawę odwiedzi Królewna Śnieżka wraz z krasnoludkami. Ulubioną postacią naszych córek jest oczywiście Królewna Śnieżka - napisała na Facebooku pani Karolina.

- Dziękujemy bardzo i z wielką radością czekamy na spotkanie! - dodała pani Halina.

Motywem przewodnim warszawskiego ogrodu będzie niesamowity świat stworzony ponad 200 lat temu przez braci Grimm - magiczna kraina Królewny Śnieżki. Rozpoczniemy swoją przygodę, przechodząc przez bramę w formie ogromnej księgi, by następnie zwiedzić Domek Krasnoludków i odnaleźć Zaczarowane Jabłko, po drodze poznając zwyczaje i zajęcia bohaterów bajki.

- Pomysł na stworzenie Ogrodu Świateł, którego motywem przewodnim są znane i uwielbiane bajki, zrodził się z naszej fascynacji światłem oraz chęci stworzenia kreatywnej przestrzeni do spędzania czasu dla przyjaciół i ich rodzin - przyznaje Kamil Łaszcz z Wonderful Lighting. - Miejsca pełne światła od zawsze kojarzą nam się z ciepłem, bezpieczeństwem i spotkaniami z naszymi bliskimi, podczas których dzielimy się swoimi historiami i doświadczeniami - dodaje.

Jakie atrakcje czekają w Ogrodzie?

Organizatorzy zamienili Ogród Botaniczny PAN w świetlną krainę. Znajdziemy tam niemal 30 instalacji oraz wiele unikatowych atrakcji multimedialnych - choinkę multimedialną stworzoną z 40 tysięcy świateł LED i fotogeniczne tunele świetlne.

Zobaczymy pokazy laserowe wraz z pełną oprawą dźwiękową oraz video-mapping. Dla widzów spragnionych wyzwań organizatorzy przygotowali angażującą grę - z dedykowaną aplikacją na smartfony przemierzymy ogród, rozwiązując zagadki. Dzięki nim dzieci lepiej poznają historie i charaktery bohaterów, a na uczestników gry będą czekały nagrody niespodzianki.

Ogród to także gratka dla miłośników fotografii i instagramerów. Kilkudziesięciometrowe tunele świetlne, lampiony i dedykowane photopoint-y to miejsca gwarantujące wyjątkowe tło w jesienno-zimowym klimacie, które pozwala zachować wrażenia na dłużej.

Jak dotrzeć do Ogrodu Świateł?

Wystawa mieści się w Ogrodzie Botanicznym PAN przy ul. Prawdziwka 2. Można dojechać samochodem i skorzystać z parkingu w cenie 10 zł.

Dotrzemy także linią autobusową 139 z przystanku „Metro Wilanowska” i późniejszych na trasie do przedostatniego przystanku „Ogród Botaniczny”, zlokalizowanego tuż przy głównej bramie wejściowej. Korzystając z metra, jedziemy do stacji Kabaty, następnie taksówką pod adres Prawdziwka 2 lub autobusem linii 710 do przystanku „Borowa” (NŻ), później około 10 minut pieszo do głównego wejścia.

Gdzie kupić bilet?

Jednodniowe wejściówki, w zależności od dnia tygodnia, w cenie od 33 do 39 zł będą dostępne od 21 października. Osoby, które chciałyby odwiedzać wystawę częściej, już teraz, w specjalnej przedsprzedażowej cenie, mogą nabyć bilety sezonowe, umożliwiające wejście codziennie przez cały okres trwania wystawy.