W tym zabytkowym dworze kiedyś mieścił się szpital dla dzieci. Teraz opuszczony zabytek w Oliwie popada w ruinę

Dwory Oliwskie mieściły się wzdłuż traktu prowadzącego w XVII wieku z Gdańska do Oliwy na skraju obecnego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Dwór IV był początkowo drewniany. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1626 roku, właścicielem posesji był wówczas Jan Morgenroth. Dwór został wybudowany w tzw. Zajęczej Dolinie, otaczał go park ze stawami i prowadziła do niego aleja lipowa.

Na przestrzeni lat posiadłość zmieniała właścicieli, należała m.in. do burmistrza Gdańska Carla Groddecka. Od 1909 roku w budynku mieścił się Okręgowy Zakład Ubezpieczeń dla Prus Wschodnich, a następnie szkoła dla dziewcząt.

Dwór przetrwał wojnę i w 1945 roku urządzono w nim początkowo szpital dziecięcy, a później Państwowe Przeciwgruźlicze Sanatorium Dziecięce. W 2008 roku w budynku zamknięto ostatnie funkcjonujące pomieszczenia – kuchnię. Od tego momentu coraz bardziej niszczał. Dewastowany przez wandali I złomiarzy, powoli popadał w ruinę. Na początku 2014 roku wybuchł w nim pożar, który strawił cały dach dworu.