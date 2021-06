W tym miesiącu do Gdyni wracają wycieczkowce. Są olbrzymie i zachwycające!

Oprócz dwóch już wymienionych wycieczkowców do Gdyni zawiną w tym sezonie także Mein Schiff 4, Viking Cinderella, Marina i Norwegian Jade. Również na tych statkach luksusów zdecydowanie nie brakuje.

Dla przykładu drugi co do długości Norwegian Jade, mierzący ponad 294 metry i zbudowany w 2006 roku za kwotę ponad 1,8 miliarda złotych, pomieścić może 2240 pasażerów i 1154 członków załogi. Ceny ekskluzywnych rejsów na tym statku w zależności od długości podróży, standardu kabiny i odwiedzanych miast przekraczają nawet dziesięć tysięcy złotych. Na pokładzie na pasażerów czekają m.in. 23 restauracje, kompleks SPA z salonem piękności, fitness, łaźnią parową, odnową biologiczną, sauną i fryzjerem, teatr, galeria sztuki, biblioteka, sala do karaoke, kino dla dzieci, baseny, kort tenisowy, trasa do biegania, boisko do koszykówki i siatkówki, jacuzzi, centrum medyczne, kaplica, pralnia i liczne sklepy.