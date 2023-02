W Tuchomiu na energii zaoszczędzą pół miliona złotych. Samorządowcy mają pomysł. Jaki?

Ceny energii elektrycznej poszybowały. Przekonują się o tym nie tylko odbiorcy indywidualni, ale też samorządy. Według wyliczeń, w Tuchomiu w 2022 roku samorząd wykorzystał 595 988 kW, za które zapłacił prawie 1 mln zł. Taka kwota na rachunku była przy cenie 785 zł plus VAT za 1 000 kW.

- W 2024 roku cena energii ma być uwolniona, więc spodziewamy się kolejnych podwyżek. Myśleliśmy więc, co zrobić. Na rozbudowę fotowoltaiki nie wystarcza nam już dachów na budynkach gminnych. Dzięki temu uzyskujemy 350 000 kW rocznie. Daje nam to już teraz oszczędności na poziomie 574 000 zł. Do zaspokojenia nie tylko naszych potrzeb, ale też przedsiębiorców, potrzebujemy około 1 000 kW. Zaproponowaliśmy więc utworzenie z trzech samorządów – Tuchomia, Trzebielina i Kołczygłów – spółdzielni energetycznej. To spółdzielnia wybudowałaby dla nas na gruncie gminnym farmę za 2,4 mln zł. W kolejnych rozdaniach środków unijnych będą na ten cel pieniądze. Już teraz są, bo do lipca tego roku możemy pozyskać do 400 tys. zł na przygotowanie dokumentacji takiej farmy. Dodatkowo chcemy to zrobić szybko, bo na razie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wnioski o rejestrację takiej spółdzielni są tylko dwa. Kto pierwszy, ten lepszy – wyjaśniał radnym podczas ostatniej sesji Rady Gminy Tuchomie wójt Jerzy Lewi Kiedrowski.