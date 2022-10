W terminalach Portu Gdańsk notowane są rekordowe obroty. Przeładunki węgla mogą być kilka razy większe niż do tej pory

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę operator realizuje zwiększone przeładunki węgla, który jest importowany z kierunków takich jak Kolumbia, Australia, Indonezja. Od początku roku spółka przeładowała go łącznie ponad 2 mln ton i jest drugim największym operatorem w Porcie Gdańsk przeładowującym ten surowiec. Spółka realizuje przeładunki w oparciu o 5 nabrzeży: Dworzec Drzewny, Rudowe, Szczecińskie, Węglowe i Wiślane.

- W odpowiedzi na potrzeby krajowe związane z importem węgla do naszego kraju, we współpracy z ZMPG SA systematycznie polepszamy naszą infrastrukturę zwiększając zarówno możliwości składowania towarów, jak i zdolności przeładunkowe. Inwestujemy w mobilny sprzęt przeładunkowy, zwiększamy powierzchnię placów składowych. Ten rok planujemy zamknąć z wynikiem 6,5 mln ton przeładowanych towarów. Byłby to historyczny rekord - mówi Paweł Nowak, prezes PG Eksploatacja SA.