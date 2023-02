W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie zorganizują Dzień Kobiet z myślą o przyszłych mamach. Co zaplanowano? Oto harmonogram

Dzień Kobiet w kościerskim szpitalu. Co zaplanowano?

Dzień Kobiet zbliża się wielkimi krokami. Warto w tym czasie pomyśleć o sobie i spędzić ten czas wyjątkowo. W tym roku Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie przygotował atrakcje z myślą o przyszłych mamach. To one będą mogły spędzić czas na przygotowywaniu się do wielkiego wydarzenia, jakim jest powitanie na świecie dziecka.

Spotkanie odbędzie się 6 marca 2023 r. w szpitalu w Kościerzynie. Uczestniczki zostaną podzielone na grupy. Pierwsza zaczyna zajęcia o godz. 8.30.

W ramach spotkania będzie można: